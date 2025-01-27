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سيلينا جوميز تبكي بعد قرار دونالد ترامب بترحيل المكسيكيين.. ما القصة؟

08:22 م الإثنين 27 يناير 2025
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    سيلينا جوميز تبكي على ترحيل المكسيكان من الولايات المتحدة
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    سيلينا جوميز من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    سيلينا جوميز
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    النجمة العالمية سيلينا جوميز
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    سيلينا جوميز تبكي بحرقة بسبب ترحيل المكسيكان
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كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجمة العالمية سيلينا جوميز، وهي تبكي بحرقة بسبب قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بترحيل الآلاف من المواطنين المكسيكيين بسبب دخولهم أمريكا بطرق غير شرعية.

وظهرت سيلينا جوميز وهي تبكي على ترحيل العديد من المكسيكيين، وذلك نظرًا لعائلتها التي تنحدر من أصول مكسيكية وأنها ستفقد العديد منهم بسبب هذا القرار، وقالت: "أهلي يتم مهاجمتهم، والأطفال، أنا لا أفهم، وآسفة، أتمنى لو كنت أستطيع أن أفعل شيئًا لكن لا أستطيع فعل شيء".

وأنهت الفيديو قائلة: "سوف أحاول كل شيء أعدكم بذلك"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "إنستجرام"، قبل أن يتم حذف الفيديو وفقًا لموقع "Daily Mail" اليوم الاثنين.

النجمة سيلينا جوميز، شاركت مؤخرًا بفيلم الدراما والجريمة "Emilia Perez" الذي رشح لـ 13 جائزة أوسكار، من ضمنها جائزة "أفضل فيلم في العام".

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سيلينا جوميز سيلينا جوميز تبكي بعد قرار ترامب قرار ترامب بترحيل المكسيكيين ترحيل الآلاف من المواطنين المكسيكيين
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