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تصدر "التريند" في ذكرى ميلاده.. 20 صورة للنجم الراحل هشام سليم

07:53 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الراحل هشام سليم
  • عرض 20 صورة
    الفنان هشام سليم
  • عرض 20 صورة
    الفنان الراحل هشام سليم
  • عرض 20 صورة
    الراحل هشام سليم من فترة الشباب
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم مع ماجدة الرومي
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم في فترة شبابه
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم من اخر ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم من فيلم إمبراطورية م
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم من فيلم الناظر
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم والمخرج يوسف شاهين
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم وشريهان
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم وفاتن حمامة
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم ونجله نور
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم مع هند صبري من كواليس مسلسل هجمة مرتدة
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم يستمتع بوقته على البحر
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم
  • عرض 20 صورة
    هشام ووالده صالح سليم
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم من كواليس فيلم إمبراطورية م
  • عرض 20 صورة
    هشام سليم ويسرا
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كتب- مروان الطيب:
تصدر النجم الراحل هشام سليم، قائمة موضوعات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في ذكرى ميلاده التي أحياها العديد من نجوم الوسط الفني وأصدقائه المقربين وعائلته.

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا يوم 22 سبتمبر عام 2022، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.

الفنان هشام سليم من مواليد 27 يناير 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقا، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.

وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

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