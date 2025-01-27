تصدر "التريند" في ذكرى ميلاده.. 20 صورة للنجم الراحل هشام سليم

أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم الراحل هشام سليم، قائمة موضوعات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في ذكرى ميلاده التي أحياها العديد من نجوم الوسط الفني وأصدقائه المقربين وعائلته.

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا يوم 22 سبتمبر عام 2022، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد صراع مع المرض.

الفنان هشام سليم من مواليد 27 يناير 1958، وهو نجل صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقا، وبدأ مسيرته الفنية مبكرا بأدوار صغيرة.



وقدم هشام سليم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".

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