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بالصور| هند صبري تحضر حفل زفاف في جنوب أفريقيا

07:41 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النجمة هند صبري
  • عرض 6 صورة
    هند صبري تشارك بأحد حفلات الزفاف في كيب تاون
  • عرض 6 صورة
    كواليس حفل الزفاف
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    هند صبري من كواليس حفل الزفاف
  • عرض 6 صورة
    الفنانة هند صبري
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كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة هند صبري، عن حضورها حفل زفاف في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت هند صبري صورا من كواليس حفل الزفاف، وظهرت خلالها رفقة عدد من الأصدقاء، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكتبت هند صبري: "يا لها من أيام ملحمية مع ناس رائعين، شكرًا على دعوتنا لحفل الزفاف، وشكرًا كيب تاون على الأجواء المذهلة".

هند صبري شاركت عُرض لها مؤخرًا مسلسل "البحث عن علا 2"، مع نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، طارق الإبياري، ندا موسى، ظافر العابدين، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

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