بالصور| هند صبري تحضر حفل زفاف في جنوب أفريقيا

أحمد حلمي ينشر صورًا من مسرحية "بني آدم" على "انستجرام".. ويغلق التعليقات

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة هند صبري، عن حضورها حفل زفاف في كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت هند صبري صورا من كواليس حفل الزفاف، وظهرت خلالها رفقة عدد من الأصدقاء، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكتبت هند صبري: "يا لها من أيام ملحمية مع ناس رائعين، شكرًا على دعوتنا لحفل الزفاف، وشكرًا كيب تاون على الأجواء المذهلة".

هند صبري شاركت عُرض لها مؤخرًا مسلسل "البحث عن علا 2"، مع نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، طارق الإبياري، ندا موسى، ظافر العابدين، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

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