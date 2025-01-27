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"ربنا يديم لمتنا الحلوة".. مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في حضور محمد العمروسي

07:34 م الإثنين 27 يناير 2025
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    زينة وصديقاتها
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    عيد ميلاد زينة
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    زينة وصديقاتها
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    مي فاروق وزينة ومالك ومحمد العمروسي
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    مي فاروق وابنتها زينة
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    مي فاروق وابنائها
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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة مي فاروق بعيد ميلاد ابنتها زينة أشرف، بحضور نجلها مالك وزوجها محمد العمروسي.

ونشرت مي مقطع فيديو لها من حفل عيد ميلاد زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ربنا يديم لمتنا الحلوه اللي ما تتقدرش بكنوز الدنيا ويبعد عنا اصحاب القلوب المريضة والنفوس المؤذيه، كل سنة وأنتي طيبة يا نور عين مامي يا أجمل بنوته".

يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي يوم 2 يناير 2025، وسط حضور عدد من النجوم. وتُعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولدًا وبنتًا.

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المطربة مي فاروق مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عيد ميلاد ابنة مي فاروق زينة أشرف ابنة مي فاروق مي فاروق على انستجرام محمد العمروسي
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