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رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

07:16 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة اطفال
  • عرض 4 صورة
    محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة اطفال
  • عرض 4 صورة
    محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة اطفال
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "أون" البرومو التشويقي الأول لمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "أون" مقطع فيديو للبرومو، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "الكوميديا والضحك كله مع النجم محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال انتظرونا في رمضان 2025 على شاشات المتحدة، شهر الفرحة".

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كان هنيدي وفريق المسلسل بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى الفترة الماضية، ونشروا صورًا من الكواليس، ظهر خلالها هنيدي مع مجموعة من النجوم الذين يشاركونه البطولة، وبينهم الفنانة نهى عابدين، والفنان صبري فواز.

"شهادة معاملة أطفال" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، وليد فواز، نهى عابدين، جيهان خليل، سماء إبراهيم.

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