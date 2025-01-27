نسخة سينمائية من كواليس نزال أوزيك وفيوري في "موسم الرياض" تعرض لأول مرة

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كتب- مروان الطيب:

كشفت مجلة "The Ring" الأمريكية، المهتمة برياضة الملاكمة، عن مقطع فيديو سينمائي لكواليس نزال الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، الذي أقيم يوم 21 ديسمبر الماضي على حلبة المملكة أرينا، الرياض، بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وانتهى بفوز ألكسندر أوزيك.

ونشرت مجلة "The Ring" مقطع فيديو سينمائي من كواليس النزال عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والذي شهد حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عدد من أبرز الملاكمين حول العالم، وكان من ضمن الحضور النجم العالمي جيسون ستاثام الذي حرص على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ لحضور النزال الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الرياضية، والفنية والثقافية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والتي تشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية، وسط تواجد نخبة من أبرز النجوم العالميين.





يذكر أن مدينة الرياض استضافت مؤخرًا حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وشهد الحفل تكريم العديد من الأسماء وأعمالهم سواء التليفزيونية أو السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2024، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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