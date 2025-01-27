ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، أحدث ظهور لها بإطلالة شتوية على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورة لها، باستخدام خاصية "ستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "درجة الحرارة 2".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في مسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة ، بطولة: نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

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