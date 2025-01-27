بطل فيلم "الجراج".. وفاة الفنان حسن مظهر بعد صراع مع المرض

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الموافق 27 يناير، الفنان حسن مظهر أحد أبطال فيلم "الجراج" بعد صراع مع المرض.

وكشفت عن خبر رحيله ابنة خاله عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض، ابن عمتي، حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولد حسن مصطفى مظهر في 17 نوفمبر من عام 1980، بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات بدور في فيلم "حرب الفراولة" عام 1994 بطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، ثم ظهر في فيلم "الجراج" عام 1995 بطولة النجمة نجلاء فتحي.

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