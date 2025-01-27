محمد فؤاد: "متحمس للقاء الجمهور الكويتي في حفل ضخم بالتزامن مع الأعياد الوطنية"

كتب- هاني صابر:

أعرب النجم محمد فؤاد، عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره في الكويت، حيث يستعد لإحياء حفل جماهيري مميز مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف في حديقة الشهيد برفقة زميله النجم إيهاب توفيق، والذي تنظمه شركة A Music بقيادة رئيسها التنفيذي أحمد الخالدي بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في أجواء يتوقع أن تكون مليئة بالفرح والطرب.

وقال محمد فؤاد في تصريحات صحفية: "أنا متحمس ومشتاق للغاية للقاء الجمهور الكويتي المعروف بذائقته الفنية الرفيعة وحبه للموسيقى..هذا المساء سيكون مميزًا بالنسبة لي، لاسيما أنه يجمعني مع صديقي الفنان الكبير إيهاب توفيق، أتمنى أن نوفق في رسم الابتسامة وإدخال البهجة إلى قلوب الحضور، خاصة وأن الحفل يتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا كعرب".

كما أشاد "فؤاد" بالتعاون مع الجهة المنظمة A Music، مؤكدًا أنه لمس احترافية عالية في العمل مع فريق الشركة، مضيفا: "أقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة، وأشكر أحمد الخالدي على هذا التنظيم المميز، ونتطلع جميعًا لأن نترك بصمة مميزة في هذا الحفل الخاص".

من جانبه، صرح أحمد الخالدي، الرئيس التنفيذي لـ A Music، بأن الحفل يعد استمرارًا لنهج الشركة في استقطاب كبار النجوم من الوطن العربي، مضيفًا: "نحن نسعى دائمًا لتنظيم فعاليات تليق بمكانة حديقة الشهيد وبذائقة الجمهور الكويتي المميز، وهذا الحفل يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز المشهد الفني في الكويت، ونتطلع لاستثمار نجاحه في تقديم المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة". متوجها بالشكر إلى مراقبة حديقة الشهيد المهندسة نشامي القعود على جهودها.

وأوضح الخالدي، أن الشركة تعمل على مجموعة من المشاريع الفنية المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن الجمهور الكويتي سيكون على موعد مع المزيد من الفعاليات الراقية التي تجمع بين الترفيه والفن الأصيل.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يعد كل من محمد فؤاد وإيهاب توفيق من أبرز نجوم الغناء العربي الذين قدموا أعمالًا خالدة في ذاكرة عشاق الفن، وسيقدم النجمان مجموعة من أجمل أغانيهما التي تحمل ذكريات عزيزة لدى الجمهور في أمسية طربية تليق بروح الأعياد الوطنية للكويت.