ماذا قال الجمهور عن حنان مطاوع بعد 7 حلقات من مسلسل"صفحة بيضا"؟

كتب- هاني صابر:

تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلقات مسلسل "صفحة بيضا" الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع، وذلك بعد عرض 7 حلقات من العمل الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة ON.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور عن أداء حنان مطاوع بالمسلسل، كالتالي: "انتي ممثلة موهوبة وشاطرة ومش بيكون عندنا شك في اختياراتك لأعمالك وكل الأسرة باختلاف مراحل عمرها بتابع المسلسل" ، "أنا بشوف إني العملاقة حنان مطاوع تستاهل أوسكار في كل عمل بتعمله لأنها مش ممثلة طبيعية ،الله وأكبر عليها ربنا يحميها ودايما ممتعانا بفنها" ، "انتي رائعة وأنا بحبك جدا وبحب احترامك وشياكتك وتمثيلك وأدائك" ، "بجد فعلا بنت كرم مطاوع اللي خلف مماتش".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "المسلسل تحفة وتمثيلك مقنع بجد، بحبك أوي وربنا يوفقك" ، "المسلسل حلو ورائع" ، "كالعادة ممثلة عبقرية" ، "حنان مطاوع غول تمثيل، الفنانة الجميلة ابنة العمالقة" ، "قدمتي دورك بقمة الإبداع يا حنو" ، "إيه الإبداع ده".

وتقدم حنان مطاوع بمسلسل "صفحة بيضا" شخصية تدعى "ضي" تتورط في كثير من الصراعات التي تجعل الأحداث تتصاعد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، ميم جمال، كريم عبدالخالق، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. "WATCH IT" تطرح بوستر أحمد داود بمسلسل "الشرنقة"