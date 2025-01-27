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رمضان 2025.. 10 صور من كواليس مسلسل "فهد البطل"

03:52 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 10 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 10 صورة
    كارولين عزمي بالكواليس
  • عرض 10 صورة
    كواليس تصوير مسلسل فهد البطل (2)
  • عرض 10 صورة
    كواليس تصوير مسلسل فهد البطل (1)
  • عرض 10 صورة
    كواليس تصوير مسلسل فهد البطل (4)
  • عرض 10 صورة
    كواليس تصوير مسلسل فهد البطل (3)
  • عرض 10 صورة
    مجدي بدر
  • عرض 10 صورة
    أحمد عبدالعزيز
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كتب - هاني صابر:

كشفت قناة "الحياة" عن صورا لأبطال مسلسل "فهد البطل" من كواليس تصويره، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت القناة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "جانب من كواليس مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي على شاشات المتحدة في رمضان".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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