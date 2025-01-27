السيناريست محمد جلال يوقع روايته "أسوأ احتمال ممكن لحسين الشوربجي" وينتظر عرض "نجوم الساحل"

كتبت- منال الجيوشي

يوقع الكاتب والسيناريست محمد جلال روايته الجديدة "أسوأ احتمال ممكن لحسين الشوربجي" يوم الجمعة القادم في الثالثة ظهرا بجناح دار دارك بمعرض الكتاب بصالة ٢ B30 والتي صدرت ضمن فعاليات الدورة الجارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٦

تدور أحداث الرواية حول حسين الشوربجي؟ وهل هو لاعب كرة يملك موهبة ويسعى لقصة نجاح ملهمة.. أم هو سياسي قديم يملك أسرارًا تذاع لأول مرة.. أم ربما هو فنان أو مبتكر، وهو مجرد شاب عادي إلى أقصى درجة ممكنة.. لم تترك له الحياة أي فرصة للوصول لأحلامه.. ليجد نفسه في النهاية يعمل في خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات وما زال يعيش مع والدته، ولكن عندما تأتي لحسين فرصة للهروب من عالمه يقرر أن يتمسك بها.. حتى لو سيجعله هذا مطارَدًا من شركة لا تعرف الرحمة.. أو ينضم إلى عصابة إجرامية.. أو يستمر في لعبة تدمر عالمه.. لكنه لم يعلم أن ما ينتظره كان أسوأ احتمال ممكن.

الرواية هي الثانية لمحمد جلال وتصدر عن دار نشر دارك وكان قد صدر لمحمد من قبل أربعة روايات هي "الكتاب الأصفر"، و"سفر التحليق" ورواية "١٠٠ حلم قبل الموت"، وكتاب "حروب الجيل الضايع".

على صعيد آخر ينتظر جلال تحديد موعد عرض فيلمه "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف.

فيلم "نجوم الساحل" من تأليف محمد جلال، ومعالجة درامية كريم يوسف.

على صعيد آخر ينتظر محمد جلال تصوير فيلمه الجديد هيبتا ٢ والذي كتبه بالتعاون مع محمد صادق ويخرجه هادي الباجوري وتلعب بطولته منة شلبي ومعها نخبة من النجوم.