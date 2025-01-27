صلاح عبدالله ينشر فيديو احتفال فريق عمل "وتقابل حبيب" بعيد ميلاده

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من احتفال فريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" بعيد ميلاده الـ 70 الذي وافق يوم 25 يناير إذ أنه من مواليد 1955.

ونشر صلاح، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أثناء تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان ٢٠٢٥ بإذن الرحمن.. حبايبي ولادي شكرا من الأعماق".

جدير بالذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" يجمع من جديد كريم فهمي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قدما معا في رمضان 2020 مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله.

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