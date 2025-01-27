بعد الحلقة الـ 7..حنان مطاوع تروج للحلقات القادمة بمسلسل"صفحة بيضا"

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة حنان مطاوع، للحلقات القادمة من مسلسل "صفحة بيضا" بعد عرض الحلقة الـ 7 من العمل الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة ON.

ونشرت حنان، صورة مجمعة لأبطال العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مين قال إن الكدب ملوش رجلين؟ في الحلقة السابعة من مسلسل "صفحة بيضا" عرفنا أكتر عن ضي، عن أبحاثها وعن جوزها منتصر وعن الإختيار اللي واقعة فيه.. ما بين سلامة بنتها أو سلامة الناس كلها".

وأضافت: "كل شوية الدايرة بتكبر وتتعقد أكتر وأكتر، وكله عايز يستفيد.. طب ضي هتكمل أبحاثها؟ وهتلاقي الهارد؟ كل ده هنعرفه وأكتر في الحلقات الجاية من صفحة بيضا".

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، ميم جمال، كريم عبدالخالق، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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