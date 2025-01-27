حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل "رمضان كريم" وعرضه بموسم رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

لا يزال الحديث قائما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجزء الثالث من مسلسل"رمضان كريم"، وذلك رغم نفي صناعه مشاركته في موسم دراما رمضان 2025.

وكان المنتج أحمد السبكي، قال في تصريحات سابقة، إن الجزء الثالث من مسلسل "رمضان كريم" تم تأجيل البدء في التجهيز له لبعد شهر رمضان 2025 ، موضحا أن مؤلفه لم ينتهي من كتابة حلقاته.

فيما كان الفنان عمرو عبدالعزيز- أحد فريق عمل المسلسل، علق بشأن "رمضان كريم 3" في وقت سابق عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "يا جماعة.. مفيش رمضان كريم الجزء الثالث، عشان أقسم بالله، أنا بتسأل السؤال ده بكمية رهيبة".

مسلسل"رمضان كريم" عرض الجزء الأول خلال موسم رمضان 2017، وشارك في بطولته سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد عادل، نجلاء بدر، سهر الصايغ، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز. بينما عرض الجزء الثاني من العمل في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته دينا محسن (ويزو)، بيومي فؤاد، وغيرهم.

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