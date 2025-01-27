بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يعلق

بسمة بوسيل تنشر صورًا جديدة من فيديو كليب "لأ ثواني"

ماذا قال الجمهور عن حنان مطاوع بعد 7 حلقات من مسلسل"صفحة بيضا"؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها .

ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "على هذه الخطوة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تصميم مذهل لايق عليكي جدا" ، "دايما بتعرفي تختاري اللي يناسبك بكل أناقة" ، "إيه الأناقة دي وإيه الشياكة دي" ، "كل استايلاتك راقية" ، "أناقة لا مثيل لها".

وتجسد الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، وإخراج محمد سامي.

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