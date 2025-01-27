رمضان 2025.. الصور الأولى من مسلسل "منتهي الصلاحية"

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "منتهي الصلاحية"

وعلقت "رئيس" على الصور قائلة: "مسلسل منتهي الصلاحية، رمضان ٢٠٢٥"

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح عبر شركة E Producer