بكى واحتضنها.. سامر المصري يلتقي والدته بعد غياب ١٤عاما عن سوريا

كتبت- منال الجيوشي

نشر موقع et بالعربي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السوري سامر المصري، وهو يبكي فور وصوله مدينة دمشق، حيث استقبلته والدته بعد غياب ١٤ عام

وظهرت والدة "المصري" تحتضن ابنها وتبكي بشدة عقب وصوله، كما كان في استقباله عدد من أقاربه، بجانب عدد من جمهوره السوري

ويعتبر الفنان سامر المصري من أبرز نجوم الفن السوريين المعارضين لسياسات الرئيس السوري السابق بشار الأسد

وكان الفنان سامر المصري قد نشر مقطع فيديو فور سقوط نظام الأسد، وقال باكيا: "أخيرا رح أقدر شوفك يا أمي بعد غياب ١٤ عام"