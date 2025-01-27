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أحدث ظهور لـ هدى المفتي بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازله

01:06 م الإثنين 27 يناير 2025

هدى المفتي

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تب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هدى، صورتين من إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "البرنسيسة، السكر، قمر طول الوقت، جميلة، أجمل واحدة، الحلوة هدى".

وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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هدى المفتي اطلالة هدى المفتي السوشيال ميديا
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