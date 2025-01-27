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رمضان 2025.. WATCH IT تطرح بوستر جديد لمسلسل"عقبال عندكوا" لـ الرداد وإيمي

12:57 م الإثنين 27 يناير 2025

الرداد وإيمي سمير غانم مسلسل عقبال عندكوا

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كتب - هاني صابر:

طرحت منصة "WATCH IT- واتش أت" بوستر جديد من مسلسل "عقبال عندكوا" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "الكوميديا في رمضان ٢٠٢٥ شكل تاني مع إيمي سمير غانم وحسن الرداد في مسلسل عقبال عندكوا في رمضان على واتش ات".

مسلسل"عقبال عندكم" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.

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مسلسل عقبال عندكوا موسم دراما رمضان إيمي سمير غانم حسن الرداد
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