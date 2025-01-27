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دينا الشربيني تنتهي من تصوير مشاهد "كامل العدد 3" في اسطنبول

12:41 م الإثنين 27 يناير 2025

دينا الشربيني

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كتب- هاني صابر:

انتهت النجمة دينا الشربيني من تصوير جميع مشاهدها في اسطنبول بتركيا الخاصة بمسلسلها الدرامي "كامل العدد 3" الذي تخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان 2025.

وتعود دينا الشربيني وطاقم فريق عمل المسلسل إلى القاهرة لاستكمال باقي مراحل تصويره.

ويعرض مسلسل "كامل العدد 3" بموسم دراما رمضان 2025 على منصة "شاهد".

مسلسل "كامل العدد" تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت امام، آية سماحة، حسين فهمي وضيوف الشرف النجوم إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وهو تأليف رنا ابو الريش و يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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دينا الشربيني مسلسل كامل العدد 3 اسطنبول
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