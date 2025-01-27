وفاة المخرج محمد شكري جميل

كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا اليوم المخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل، عن عمر يناهز ٨٨ عام، بعد صراع مع المرض

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان لها، المخرج الراحل، وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج الكبير محمد شكري جميل والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان"

المخرج الراحل قدم عدد من الأعمال الهامة خلال مسيرته الفنية، أبرزها: "العد التنازلي"، "أبو هيلة"، "السرداب"، "الأسوار"، وغيرها