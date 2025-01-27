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رمضان 2025.. WATCH IT تطرح 6 بوسترات من مسلسل "فهد البطل"

12:27 م الإثنين 27 يناير 2025
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كتب - هاني صابر:

طرحت منصة "WATCH IT- واتش أت" 6 بوسترات من مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وتصدرها النجوم أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي وعصام السقا.

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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