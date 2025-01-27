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بعد تعرضه لحادث.. تطورات الحالة الصحية للمخرج إبرام نشأت

12:09 م الإثنين 27 يناير 2025

المخرج إبرام نشأت

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كتب- هاني صابر:

كشف المخرج إبرام نشأت، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير ودخوله المستشفى.

وكتب إبرام، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله خرجت من المستشفى، وأنا تمام زي الفل وفي البيت.. حادثة بسيطة الحمد لله شكرا لسؤالكم".

وكانت آخر الأعمال الفنية التي أخرجها إبرام نشأت مسلسل "بـ 100راجل" الذي عرض عام 2024 ، ودارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول (غالية أبو الدهب) التي تواجه العديد من المتاعب، وبعد مقتل زوجها (عادل) خلال حفل زفافهما، تضطر (غالية) للعمل سائقة ميكروباص؛ وتواجه العديد من الصدمات أهمها دخولها السجن.

المسلسل بطولة سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني وسما إبراهيم ومحمد القس وأحمد صيام وغيرهم من الفنانين.

إبرام نشأت

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إبرام نشأت حادث سير
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