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عبدالمنعم العامري يتعاون مع أحلام في أغنية "هذاك أول"

11:37 ص الإثنين 27 يناير 2025

عبدالمنعم العامري يتعاون مع أحلام في أغنية ''هذاك

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كتبت- منال الجيوشي
أعرب الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري عن سعادته بالتعاون مع الفنانة الإماراتية أحلام في تلحين أغنية "هذاك أول"، التي تأتي ضمن ألبومها الجديد "العناق الأخير 2025"، والذي طرحته مؤخرًا

الأغنية من أشعار فيصل الشعلان، وتوزيع سيروس، وتعد هذا التعاون الأول الذي يجمع بين الفنانين الإماراتيين.

وعبر تعليق على حسابه على منصة "X"، قال عبد المنعم العامري: "ألف مبروك لألبوم العناق الأخير 2025 لبنت بلادي فنانة العرب أحلام، كل التوفيق والنجاح بإذن الله... واتشرفت وفخور جدًا بالتعاون معاج بأغنية "هذاك أول" من كلمات الأمير فيصل الشعلان وألحاني، ربي يحفظج يا أم فاهد ويسعدج دوم يا فنانتنا الكبيرة.

عبدالمنعم العامري أحلام فيصل الشعلان
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