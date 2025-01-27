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رمضان 2025.. "WATCH IT" تطرح بوستر أحمد داود بمسلسل "الشرنقة"

11:37 ص الإثنين 27 يناير 2025

أحمد داود - مسلسل الشرنقة

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كتب - هاني صابر:

طرحت منصة WATCH IT بوستر جديد من مسلسل "الشرنقة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوستر الذي يتصدره الفنان أحمد داود ، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "مغامرة درامية جديدة كلها إثارة من إنتاجات WATCHIT الأصلية مع أحمد داود في مسلسل الشرنقة قريبا في رمضان".

مسلسل "الشرنقة" بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

أحمد داود - مسلسل الشرنقة

أحمد داود مسلسل الشرنقة منصة watch it
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