ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة (صورة)

كتب- هاني صابر:

أدت الفنانة ميرهان حسين، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية .

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأجعل الموت راحة لنا من كل شر،

اللهم أرزقنا حسن الخاتمة وقنا عذاب النار".

وأضافت: "اللهم اني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا، اللهم أشف مرضانا وأرحم موتانا وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى يا غفور يا رحيم.. اللهم تقبل مني اللهم آمين يا رب العالمين".

يذكر أن، ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسلها "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول حياة رجل الأعمال (أمير العوامري) الذي يقع في حب امرأة تدعى (منيرة) وتدور علاقتهما وسط العديد من صراعات المال والسلطة.

ويشارك في بطولته هاني سلامة وسوسن بدر ومي سليم وأحمد صفوت ومحسن محيي الدين، وغيرهم.