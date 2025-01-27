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الليلة.. داليا مصطفى تكشف أسرار مسيرتها الفنية في "واحد من الناس"

10:56 ص الإثنين 27 يناير 2025

داليا مصطفى

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كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة، الفنانة داليا مصطفى

وتكشف داليا مصطفى أسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة، كما تتحدث عن عودتها للسينما بعد غياب دام ١٢ عام من خلال فيلم رعب "قبل الأربعين" كما تتحدث عن علاقتها بعمتها الفنانة الراحلة ناهد رشدي.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على قناة الحياة

داليا مصطفى برنامج واحد من الناس عمرو الليثي
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