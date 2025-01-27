والدة آسر ياسين: قرار ابني بالتمثيل أصابني بـ"الروماتويد" لكنه أثبت نجاحه بشكل كبير- فيديو

كتب- محمد فتحي:

كشفت منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، عن مرضها بسبب قرار ابنها بترك مجال الهندسة والاتجاه إلى التمثيل.

وأضافت خلال لقاءها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc" مع مها بهنسي، وإيمان عزالدين: "القرار دا سبب لي أزمة روماتويد، لأن أنا وزوجي كنا بنبذل مجهود كبير جدًا علشان نضمن مستقبل ولادنا في الهندسة، كأننا كنا بنجري عشان نوصل لشط الأمان، وآسر كان خلاص بقى مهندس، وفجأة قرر يبدأ شريط جديد في التمثيل".

وتابعت والدة الفنان آسر ياسين: "آسر كان بيمثل في مسرح الجامعة، والهندسة كانت مجال دراسته، ولما قرر يسيب الهندسة، كان خوفي عليه من المجهول هو اللي تعبني، لأن المجال ده ما كنتش عارفة هو هيعمل فيه إيه".

واختتمت: "لكن الحمد لله، آسر أثبت نجاحه بشكل كبير جدًا وبقى نموذج مشرف على كل المستويات".

يذكر أن الفنان آسر ياسين فاجىء والدته منى الدغيدي، على الهواء مباشرة؛ قائلًا: "إن البودكاست يقدم محتوى مختلف وجديد عن ماهو منتشر الآن عبر منصات السوشيال ميديا، فالبودكاست يتطرق لموضوعات جديدة مثل التربية ويناقش العديد من الموضوعات التي تخص الطبقة المتوسطة".

وتابع: "أنا بكون مستمتع بشكل كبير وأنا أستمع لما تنقله وتناقشه في البودكاست"، كاشفا أنه سيكون جزء من حلقات البودكاست هو وشقيقه وأسرته لكشف الكثير عن جوانب حياتهم بعيدًا عن الأضواء، قائلًا: "الحلقة ستكون جزء من تاريخ عائلتنا التي يمكن لها الاستماع لسنوات قادمة".