آسر ياسين يٌفاجىء والدته على الهواء ويوجه لها رسالة مهمة- فيديو

كتب- محمد فتحي:

فاجىء الفنان آسر ياسين، والدته منى الدغيدي، على الهواء مباشرة خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، مع مها بهنسي، وإيمان عزالدين، للحديث عن البودكاست الذي أطلقته " بيت نوني".

وقال ياسين: "إن البودكاست يُقدم محتوى مختلف وجديد عن ماهو منتشر الآن عبر منصات السوشيال ميديا، إذ أن البودكاست يتطرق لموضوعات جديدة مثل التربية ويناقش العديد من الموضوعات التي تخص الطبقة المتوسطة".

وأضاف: "أنا بكون مستمتع بشكل كبير وأنا أستمع لما تنقله وتناقشه في البودكاست".

وكشف أنه سيكون جزء من حلقات البودكاست هو وشقيقه وأسرته لكشف الكثير عن جوانب حياتهم بعيداً عن الأضواء، مضيفا: "الحلقة ستكون جزء من تاريخ عائلتنا التي يمكن لها الاستماع لسنوات قادمة".

وعبر الهواء وجه آسر ياسين رسالة خاصة لوالدته، قال خلالها: "من غيرها الواحد يحس إنه مش مبسوط، وبدعو ربنا ميحرمناش من دعائها هي ووالدي".

وفي ختام مداخلته الهاتفية، أكد "ياسين"، أنه يواصل تصوير مسلسله الرمضاني مع عدد من النجوم منهم مي عز الدين، وأشرف عبدالباقي ومن إخراج تامر محسن.

وقدمت مني الدغيدي في حلقات برنامجها "في بيت نوني" نصائح وأحاديث فى كل ما يهم الأسرة، من أول شئون التربية، للعلاقات بين الزوجين، للتعامل مع الأطفال في المواقف والمراحل العمرية المختلفة.