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اليوم.. الفنان محمد صبحي وفضيلة المفتي في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

10:00 ص الإثنين 27 يناير 2025

الفنان محمد صبحي

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كتبت- منال الجيوشي
يشارك الفنان محمد صبحي وفضيلة الدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوي والدراما" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وتقام الندوة اليوم الاثنين 27 يناير الساعة الرابعة مساء بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة( 4).

و تتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، وكذلك إلقاء الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عرضتها الدراما وتلاقت مع الفتاوى وستكون محاورها على النحو التالي: الفتوى والدراما .. علاقة تكامل أم تنافر، القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما، صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما .. الإيجابيات والسلبيات، الفتوى في الدراما .. مقترحات وتوصيات.

محمد صبحي الفتوى علي جمعة الدراما
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