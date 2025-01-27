"فخورة بيك يا أغلى من حياتي".. ليلى علوي تهنئ ابنها خالد بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة ليلى علوي التهنئة لنجلها خالد بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ليلى مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من الصور والذكريات التي جمعتها بابنها خالد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت:

وكتبت ليلى علوي تعليقًا على الفيديو: "ابني خالد، كل عام وأنت بألف خير ‏يا قلبي يا روحي وعقلي، تعرف أنا بأحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية، صحيح أنا ماما لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي مستقبلك هو مستقبلي هو أهم من مستقبلي وأهم مني".

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وأضافت: أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري، ودعائي ليك ربنا يبارك لك يا طيب يا حنين ربي يقدرك كل الخير ويبارك لك في كل خطوة ويحفظك ويرزقك بكل الخير، يا أغلى من حياتي.. ماما".

واحتفلت النجمة ليلى علوي، مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 63 الذي وافق يوم 4 يناير، إذ أنها من مواليد 1962، في حفلًا أقامته في منزلها بحضور عدد نجوم الفن.

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