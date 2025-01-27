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أمينة خليل بدون مكياج وريهام حجاج داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الإثنين 27 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    جوري بكر
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    رنا رئيس
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    أمينة خليل
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    ريهام حجاج
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    منة عرفة
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    إليسا
  • عرض 11 صورة
    مي كساب
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    نداء شرارة
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    نيللي كريم إكس
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    رنا سماحة
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمينة خليل
ظهرت الفنانة أمينة خليل بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

إليسا
خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيقة.

نيللي كريم
شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة جديدة وظهرت خلالها بمكياج هادئ.

رنا سماحة
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورًا جديدة لها من حفلها الأخير، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب الجمهور.

مي كساب
ظهرت الفنانة مي كساب مرتدية "نضارة شمس"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"،.

رنا رئيس
نشرت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ريهام حجاج
شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها صورة جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

منة عرفة
هنأت الفنانة منة عرفة النجم صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى صاصا".

جوري بكر
نشرت الفنانة جوري بكر أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

نداء شرارة
شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون البيج.

أمينة خليل ريهام حجاج رنا رئيس نيللي كريم جوري بكر إليسا منة عرفة مي كساب نداء شرارة رنا سماحة
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