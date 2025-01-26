إعلان

"أول مرة..الحمد لله حتى ترضى".. إيمي سالم تؤدي مناسك العمرة

10:34 م الأحد 26 يناير 2025

ايمي سالم تؤدي مناسك العمرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إيمي سالم، عن أداء مناسك العمرة وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ونشرت إيمي صورًا لها أمام الكعبة المشرفة، وعلقت: "أول مرة عمرة، كم كان قلبي مشتاق لزيارة بيتك يا رحمن، كم من دموع انهالت شوقا للطواف والسعي".

وأضافت: "كل هذا الوقت والنداء لم يأتي وها قد أتى هو فعلا نداء من رب العالمين الحمد لله حتى ترضى والحمدلله اذ رضيت والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، أنا اعتمرت شكرا شكرا شكرا".

اقرأ أيضا..

بسمة بوسيل تنشر صورًا جديدة من فيديو كليب "لأ ثواني"

العرض العالمي الأول للفيلم المصري "المستعمرة" بمهرجان برلين السينمائي

إيمي سالم مناسك العمرة انستجرام إيمي سالم الكعبة المشرفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مها أحمد لمصراوي: الدعاء على ابني المعاق سبب انهياري على التيك توك

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟