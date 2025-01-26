"أول مرة..الحمد لله حتى ترضى".. إيمي سالم تؤدي مناسك العمرة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إيمي سالم، عن أداء مناسك العمرة وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ونشرت إيمي صورًا لها أمام الكعبة المشرفة، وعلقت: "أول مرة عمرة، كم كان قلبي مشتاق لزيارة بيتك يا رحمن، كم من دموع انهالت شوقا للطواف والسعي".

وأضافت: "كل هذا الوقت والنداء لم يأتي وها قد أتى هو فعلا نداء من رب العالمين الحمد لله حتى ترضى والحمدلله اذ رضيت والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، أنا اعتمرت شكرا شكرا شكرا".

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