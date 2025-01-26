"مش فاضيالي.. عندها ثنائية مع ماثيو ماكونهي".. أحمد حاتم يمازح هنا الزاهد

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو للقاء للفنان أحمد حاتم على قناة "أبو ظبي".

ووجه أحمد حاتم التهنئة لـ هنا الزاهد، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز "جوي اوردز"2025 Joy Awards، الذي أقيم في الرياض مؤخرًا.

وعن عدم ظهور الثنائي في أعمال فنية مشتركة كثيرة الفترة الماضية، عقب، أحمد حاتم:" "هنا صديقة قريبة واشتغلت معاها كذا مرة بس هو الناس من كتر ما حبت أعمال معينة عملناها هما حاسين أننا اشتغلنا اكتر".

وتابع: "في تفاهم سلس مع هنا من غير مجهود، بس هي دلوقتي عندها ثنائيات تانية مع ماثيو ماكونهي مش هتبقى فاضيلي".

وشاركت هنا الزاهد في بطولة مسلسل "إقامة جبرية"، اذلي ناحًجا واسعًا منذ بداية عرضه على منصة "watch it"، والذي شهد مشاركة عددًا من نجوم الفن أبرزهم أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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