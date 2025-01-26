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أحدث ظهور لـ روبي بإطلالة "جريئة".. ومايا دياب تعلق: "الجمال عدى الكلام"

06:46 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
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    روبي
  • عرض 10 صورة
    روبي تتألق في حفلها الغنائي
  • عرض 10 صورة
    روبي ترقص في حفل غنائي (3)
  • عرض 10 صورة
    روبي ترقص في حفل غنائي
  • عرض 10 صورة
    روبي ترقص في حفل غنائي (2)
  • عرض 10 صورة
    روبي في أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    روبي في أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    روبي في أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    روبي تتألق في حفلها الغنائي
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة روبي الأنظار في أحدث ظهور لها، من حفلها الغنائي الذي أقيم الليلة الماضية.

ونشرت روبي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حدث خاص الليلة الماضية في القاهرة".

وتفاعلت المطربة مايا دياب، مع إطلالة روبي، وعلقت: "الجمال عدى الكلام".

نالت الصور اعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روبي القمر"، "أنتي حلوة وعسل"، "ملكتي"، "تحفة يا روبي وزي القمر"، "إيه الحلاوة دي".

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A post shared by Ruby (@therubyegy)

وتستعد روبي للمشاركة في سباق رمضان المقبل بمسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم

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