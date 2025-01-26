أحدث ظهور لـ روبي بإطلالة "جريئة".. ومايا دياب تعلق: "الجمال عدى الكلام"
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كتب - معتز عباس:
خطفت المطربة روبي الأنظار في أحدث ظهور لها، من حفلها الغنائي الذي أقيم الليلة الماضية.
ونشرت روبي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "حدث خاص الليلة الماضية في القاهرة".
وتفاعلت المطربة مايا دياب، مع إطلالة روبي، وعلقت: "الجمال عدى الكلام".
نالت الصور اعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "روبي القمر"، "أنتي حلوة وعسل"، "ملكتي"، "تحفة يا روبي وزي القمر"، "إيه الحلاوة دي".
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وتستعد روبي للمشاركة في سباق رمضان المقبل بمسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم
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