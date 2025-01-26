بسبب قبلة.. إجلال زكي تكشف سبب رفضها العمل مع عادل إمام

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إجلال زكي، إن طوال مشوارها الفني كانت حريصة على عدم تقديم أي دور يضم مشاهد جريئة، ورفضت الكثير من الأعمال المهمة مع كبار النجوم، لاحتوائها على قبلات.

وتابعت في حوارها مع برنامج كلام الناس المعروض على قناة MBC مصر: "النجم محمود ياسين عملت معاه أفلام كتير، منها فيلم (رجل بمعنى الكلمة) واتفق مع أستاذ نادر جلال أنه هيروح بايسني في خدي واحنا مش متفقين، واتحركت وخرجت خارج الكادر، المخرج قال ستوب، فقلت أنا قايلة لأ، قعدوا يضحكوا وقاله مش قلتلك إنها عيلة".

وأضافت إجلال موضحة سبب رفضها للقبلات في الأفلام "طبعا أي زوج من حقه يقول لأ، بس أنا بيني وبين نفسي كنت بفكر إن بنتي هتكبر وهيبقى عندي أحفاد، شكلي هيبقى إيه قدام أحفادي، ولما بيتفرجوا على حاجة لجدتهم دلوقتي مش بيبقوا متضايقين، دي كانت وجهة نظري معرفش كنت صح ولا غلط".

وكشفت عن الفيلم الذي كان من المفترض أن يجمعها بالنجم عادل إمام، وهو "قاتل ماقتلش حد"، مشيرة إلى أن سبب الرفض كان وجود مشهد سيجمعها بـ"الزعيم" وبه قبلة، وحكت: "الفيلم عملته آثار الحكيم، وقلتلهم لو شيلتوا المشهد ده هعمله، لقيته بيقولي (إيه يا إجلال مش عايزة تبوسيني)، وزعل مني شوية، وكل ما يشوفني يقولي (مش عايزة تبوسيني) أقوله أنا أقدر، كنت أتمنى أشتغل معاه لكن مفيش نصيب".

إجلال زكي شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، ووقفت أمام كبار نجوم الفن، من بين أعمالها: فيلم "رجل بمعنى الكلمة" مع النجم محمود ياسين، مسرحية "سك على بناتك" بطولة النجم فؤاد المهندس، مسلسل "هي والمستحيل" مع الفنانة صفاء أبو السعود.

كما شاركت في بطولة مسلسل عائلة الأستاذ شلش مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر، فيلم أشياء ضد القانون للنجمين محمود ياسين ومديحة كامل، وفيلم لعنة الزمن بطولة "الملك" فريد شوقي، والنجمة بوسي.