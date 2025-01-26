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في ذكرى ميلادها.. شاهد 25 صورة نادرة لسعاد حسني في مراحل عمرية مختلفة

05:59 م الأحد 26 يناير 2025
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    سعاد حسني في حفل عيد ميلادها
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    سعاد حسني في مرحلة الشباب_2
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    سعاد حسني في مرحلة الشباب_3
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    سعاد حسني في مرحلة الشباب_4
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    سعاد حسني رفقة عادل إمام
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    سعاد حسني في مرحلة الطفولة
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    سعاد حسني من فيلم موعد على العشاء
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    سعاد حسني رفقة صلاح ذو الفقار ويوسف شاهين
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    سعاد حسني من كواليس فيلم غروب وشروق
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    سعاد حسني
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    سعاد حسني_8
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    سعاد حسني في مرحلة الطفولة_2
  • عرض 20 صورة
    سعاد حسني من كواليس فيلم الحب الضائع
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كتبت- سهيلة أسامة:

يصادف اليوم الأحد 26 يناير ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، التي تُعتبر واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم 25 مجموعة من الصور النادرة لسعاد حسني، التي تُظهر مراحل مختلفة من حياتها الفنية والشخصية.

وُلدت الفنانة سعاد حسني في 26 يناير عام 1943، في حي بولاق بالقاهرة، لأب ترجع أصوله إلى الشام، فوالدها هو محمد كمال حسني البابا، ووالدتها مصرية.

اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته "هاملت لشكسبير"، ثم ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه "حسن ونعيمة" عام 1959، ثم توالت بعدها في تقديم الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ومن أشهر أفلامها: مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا.

حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية وكُرِّمت من قبل الرئيس أنور السادات في عام 1979 في احتفالات عيد الفن، وفي عام 1987 بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري جعلها تبتعد عن الأضواء والتمثيل، وكان آخر أعمالها هو الراعي والنساء في عام 1991.

توفيت في 21 يونيو 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن.

سعاد حسني نجوم الفن السندريلا
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