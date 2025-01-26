ريم مراد تطرح رواية "إليك أنتمي" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتبت- منى الموجي:

طرحت الكاتبة ريم مراد أحدث أعمالها الروائية بعنوان "إليك أنتمي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 5 فبراير المُقبل.

وقالت ريم مراد في بيان صحفي إن الرواية تُثير التساؤلات داخلنا ونحن نتتبع بطلتها من زمانٍ إلى زمانٍ ومن مكانٍ إلى مكان، حتى تصل بنا إلى الإجابة عن تساؤل لِمَن نقولُ: "إليك أنتمي".

وأضافت: رواية "إليك أنتمي" استوحيتها من قصة قصيرة كتبتها بعنوان "الجرس"، قصة قصيرة مليئة بالأحداث والشخصيات وشعرت إني ظلمتها عندما تركتها حبيسة في ملف قصصي القصيرة وبالفعل تحولت إلى رواية "إليك أنتمي".

ريم مراد كانت طرحت كتاب بعنوان "يوميات أم طالع حبابي عِنيها" عام ٢٠١٣، وحقق نجاحا كبيرا، ينتمي للأدب الساخر عن يوميات أم مع أولادها ومغامراتهم، وبعده طرحت العمل الثاني لها كتاب "ستات ورجالة طالع حبابي عينهم" في ٢٠١٤ كجزء ثان لكتابها الأول وهو عن العلاقات بين الرجل والمرأة ونتاج اختلاف طباعهم بطريقة كوميدية ساخرة.

وقررت ريم العمل على أول رواية لها في عام ٢٠١٧ بعنوان "اجتياح" والتي تقدم سرد واقعي لحياة سيدة في منتصف العمر تتعرض لصدمة في حياتها الزوجية وتتقوقع لفترة ثم تبدأ من جديد لتقاوم وتبحث عن ذاتها وتجد شغفها الذي ضاع منها.