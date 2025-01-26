إجلال زكي تكشف سبب عدم ضربها من فؤاد المهندس في "سك على بناتك" (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إجلال زكي إنها عاشت أجمل أيام حياتها، وقت العمل على مسرحية "سك على بناتك" بطولة النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، مؤكدة ان الأجواء كان يسودها المحبة بين الجميع.

وتابعت في حوارها ببرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "الناس بتندهلي لحد دلوقتي بجملة 6 كيلو سمك وجمبري، وكلنا كنا بنحب بعض صحيح، وقليل قوي لما تلاقي بداخل مسرح الكل بيحب بعضه، لو عايزة حاجة في المكياج أقول يا شيري عندك فتديهولي".

المسرحية التي يحفظها الجمهور ويستمتع بمشاهدتها مع كل إعادة، كان يقوم فيها المهندس تقريبا بضرب معظم الأبطال ضمن الأحداث، والوحيدة التي لم تُضرب، كانت إجلال زكي التي لعبت دور ابنته الثانية (نادية)، وعن ذلك علقت "وقتها كنت بشتغل مذيعة أطفال، كنت بدأت من برامج الأطفال وعمري 8 أعوام، ووقت المسرحية كنت بقدم برنامج للأطفال، وقلتله الأطفال بيسمعوا كلامي لو اتضربت قدامهم مش هيسمعوا كلامي، قالي لأ خلاص مش هضربك".

وأضافت إجلال "بابا فؤاد كان بيقود المسيرة ويسعد سعادة لا حد لها لما الناس تصقفلنا وتضحك، وكان أغلبية الوقت باصص علينا من الكواليس لما نقول حاجة يشجعنا، كان عنده طقوس منها إنه يقرأ قرآن قبل فتح الستارة، وكان إنسان، عشت أجمل أيام حياتي وقت سك على بناتك".

جدير بالذكر أن مسرحية "سك على بناتك" شارك في بطولتها إلى جوار فؤاد المهندس: سناء يونس، محمد أبو الحسن، شريهان، إجلال زكي، أحمد راتب، محسن محيي الدين.