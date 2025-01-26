جمال سليمان يعلق على أحداث حمص: "الشي اللي صار خطير"

كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان السوري جمال سليمان على الأحداث التي تمر بها سوريا في ريف حمص.

وقال "سليمان" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الشي اللي صار بسوريا امبارح أمر خطير، يا جماعة كل الناس عم بتقول العنف بيجر العنف والدم بيجر الدم، لا تحصروا الناس وتخلوهم يلجأوا لأساليب حمل السلاح، هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق، هيك ما بيبني دولة ولا فكرة".

وأضاف: "يا جماعة انتبهوا في سلطة قائمة ودولة قائمة خلوها هي اللي تنفذ القانون وتحاسب الناس، ما عم أدافع عن المجرمين، ما في حد عنده دم وأخلاق ونخوة وكرامة يدافع عن واحد مجرم، المجرم لازم السلطات القائمة هي اللي تلقي القبض عليه وهي اللي تحاكمه والقضاء يحكم عليه، أما كل واحد يجيب حقه بإيده هيتحول القصة إلى نوع من الانتقام الطائفي".

وتابع: "أنا بدي أذكركم بالماضي القريب، القصد بالمقارنة بين دلوقتي والماضي، أذكركم أنه كان في كتير انتقادات يعني برلمان مخجل، قضاء فاسد، وبالآخر حصلت ثورة في سوريا، والشعب السوري ثار، فـ أرجو من السلطات القائمة أن تدوا هالأمر أهميته".

وتأتي هذه التصريحات بعد مقتل 15 سوري، بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية فاحل الواقعة في ريف حمص الغربي.

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