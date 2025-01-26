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لقاء سويدان تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

04:55 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 5 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 5 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 5 صورة
    لقاء سويدان
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها، وجمهورها، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "سويدان" الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق، ولاقت الصور تفاعل كبير من متابعيها.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، عرض لها مؤخرًا مسلسل "الوصفة السحرية"، وتدور أحداثه حول المشكلات الزوجية.

ويشارك في بطولة المسلسل شيري عادل وهيدي كرم وعمر الشناوي ولقاء سويدان للمخرج خيري سالم.

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لقاء سويدان جلسة تصوير فستان أبيض اطلالة لقاء سويدان
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