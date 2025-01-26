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بالصور| ياسمين صبري تستمتع بالأجواء الشتوية في سويسرا

04:33 م الأحد 26 يناير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع انستجرام، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمدينة سان موريتز في سويسرا.

وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية أنيقة، ولاقى ظهورها إعجاب الجمهور، وانهالت تعليقاتهم على الصور، وجاءت على النحو التالي: "قمر يا ياسمين، ربنا يحفظك، فخر المصريين، كالعادة مميزة، ما شاء الله على هالجمال".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في مسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة ، بطولة: نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

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