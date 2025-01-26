بالصور| ياسمين صبري تستمتع بالأجواء الشتوية في سويسرا

لقاء سويدان تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

إجلال زكي تكشف سبب عدم ضربها من فؤاد المهندس في "سك على بناتك" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع انستجرام، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمدينة سان موريتز في سويسرا.

وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية أنيقة، ولاقى ظهورها إعجاب الجمهور، وانهالت تعليقاتهم على الصور، وجاءت على النحو التالي: "قمر يا ياسمين، ربنا يحفظك، فخر المصريين، كالعادة مميزة، ما شاء الله على هالجمال".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في مسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة ، بطولة: نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

اقرأ أيضًا:

حميد الشاعري يكشف عن إصابته بمرض السكري (فيديو)

31 يناير.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في شرم الشيخ