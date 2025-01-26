كاظم الساهر في أحدث ظهور مع طفلتين.. والجمهور: "أحلى جدو بالعالم"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان كاظم الساهر متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام صورة جديدة، ظهر خلالها محتضن طفلتين.

وكتب "القيصر في تعليقه على الصورة: "يا هبة ربي من السما وأجمل هدية".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت على النحو التالي: "قيصرنا، نيالهم على هالجدو، الله يحرسهم ويحفظهم، أحلى جدو بالعالم، عمري، كاظم الجميل، يحرسهم الله من العين".

يذكر أن الفنان كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.

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