"الجونة السينمائي" يهنئ صنّاع فيلم "المستعمرة" بعد إعلان مشاركته بمهرجان برلين

كتبت- منى الموجي:

هنأ مهرجان الجونة السينمائي فريق عمل الفيلم المصري "المستعمرة" بعد إعلان اختياره ليكون المشارك العربي الوحيد في أول نسخة من مسابقة "وجهة نظر" المستحدثة في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2025.

وجاء في بيان صادر عن "الجونة السينمائي" تم نشره على الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع "انستجرام": "فيلم المستعمرة من إخراج محمد رشاد وإنتاج هالة لطفي، وهو أحد خريجي منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، إذ شارك في نسخة 2023 كفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، نتمنى لفريق الفيلم كل التوفيق".

كان مهرجان برلين السينمائي الدولي أعلن عن اختيار الفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد للمنافسة في مسابقة Perspectives المستحدثة في دورته الخامسة والسبعين المُقامة في الفترة من 13 إلى 23 فبراير، ليكون الفيلم العربي الوحيد بالمسابقة المستقلة التي تستضيف الأفلام الروائية الأولى لأصحابها من صناع الأفلام الشباب.

يعود فيلم المستعمرة إلى برلين بعد حصوله على تمويل من صندوق برلين السينمائي عام 2022، وهو مستوحى من أحداث حقيقية عن شقيقين - حسام (23 عاما) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، وعُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

الفيلم من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكري وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبدالهادي وعماد غنيم، مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر.