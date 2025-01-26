منة فضالي تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده: "أجمل صاصا"

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنان الكبير صلاح عبدالله، بمناسبة عيد ميلاده الـ70، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

ونشرت منة صورة تجمعهما، وظهرت خلالها وهي تحتضنه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل صاصا في الدنيا، عقبال 100 سنة ودايمًا ناجح وبصحة ومنور حياتنا كلنا يا رب".

الفنانة منة فضالي تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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