داليا مصطفى تدخل قوائم "تريند" محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة داليا مصطفى، قوائم الموضوعات الأكثر بحثا (التريند) على موقع البحث "جوجل"، عقب الإعلان عن ظهورها في برنامج "واحد من الناس"، بالتزامن مع الجدل المثار حول حقيقة طلبها الطلاق، من زوجها الفنان شريف سلامة.

الفنانة داليا مصطفى، تحل ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، الذي يعرض عبر قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء الاثنين 27 يناير.

ويأتي ظهور الفنانة داليا مصطفى، في البرنامج، بعد حديثها عن المثار حول طلاقها، إذ ردت قبل أيام على سؤال متابع لها: "هو انتي اللي طلبتي الطلاق من شريف الأول؟".

وأجابت الفنانة: "مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، ومفيش ست مصرية أصيلة زيي تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا".

وتابعت: "أنا حتى استغربت إن بعض زمايلي في الوسط وأصحابي سألوني نفس السؤال، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق".

الفنانة داليا مصطفى بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في مسلسل "روج أسود"، وتشارك في بطولته مع: لقاء الخميسي، مي سليم، غادة طلعت، منة بدر تيسير، وفرح الزاهد، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.