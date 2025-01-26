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دنيا سمير غانم تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

02:04 م الأحد 26 يناير 2025
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    دنيا سمير غانم (3)
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، ونشرت صورا جديدة نالت إعجاب الجمهور.

ونشرت دنيا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "السلام يبدأ بابتسامة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "الجمال الجمال، ما شاء الله يا روح قلبي، أجمل وأحلى دودي، الجميلة، برنسيسة".

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة"، وتقدم خلال أحداث الفيلم بشخصية تدعى "روكي".

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، بمشاركة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم نجوم الفن فيلم روكي الغلابة
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