بالصور| تشييع جنازة والدة الفنان كريم سامي مغاوري من مسجد عمرو بن العاص

كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

شيّع الفنان كريم سامي مغاوري بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 26 يناير، جثمان والدته إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد عمرو بن العاص.

وشهدت الجنازة حضور والد كريم الفنان سامي مغاوري.

كان الفنان الشاب كريم مغاوي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن وفاة والدته، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أمي ماتت.. أشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنان كريم سامي مغاوري، كشف في وقت سابق، عن تعرض والدته لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، وكتب عبر "فيسبوك": "نقلنا أمي إلى المستشفى، دعواتكم بالشفاء يا أهل الخير."