يبيع "بالطو" خاص به في مزاد علني.. 15 صورة لـ أحمد سعد أثارت جدلا

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان أحمد سعد، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حل ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "Mbc مصر".

وكشف أحمد سعد عن العديد من المفاجآت منها وضع البالطو الذي حضر به حفل "Joy Awards"، في مزاد علني وأن المبلغ بالكامل سيذهب لصالح مستشفى 57357.

أحمد سعد اعتاد إثارة الجدل بإطلالاته في المناسبات المختلفة، والتي تعرضه في كثير من الأحيان لانتقادات الجمهور ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "حبيبنا" ويلقى نجاحًا ملحوظًا سواء عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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