إعلان

يبيع "بالطو" خاص به في مزاد علني.. 15 صورة لـ أحمد سعد أثارت جدلا

01:39 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد مع ويل سميث
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من أحد الحفلات الغنائية في جدة
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من حفل جوي أوورد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من حفل ميدل بيست
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من كواليس أغنية وسع وسع
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من كواليس حفل جوي أوورد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد من كواليس مسلسل موسى
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد وإطلالته المثيرة الجدل
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    إطلالة أحمد سعد المثيرة الجدل
  • عرض 15 صورة
    إطلالة أحمد سعد من حفل جوي أوورد
  • عرض 15 صورة
    الفنان أحمد سعد
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد بإطلالة مثيرة
  • عرض 15 صورة
    أحمد سعد على اللافندر كاربت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان أحمد سعد، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حل ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "Mbc مصر".

وكشف أحمد سعد عن العديد من المفاجآت منها وضع البالطو الذي حضر به حفل "Joy Awards"، في مزاد علني وأن المبلغ بالكامل سيذهب لصالح مستشفى 57357.

أحمد سعد اعتاد إثارة الجدل بإطلالاته في المناسبات المختلفة، والتي تعرضه في كثير من الأحيان لانتقادات الجمهور ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "حبيبنا" ويلقى نجاحًا ملحوظًا سواء عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

إياد نصار لـ"مصراوي": أقدم الكوميديا في "من أيام الجيزة" وأحضر "الأرض السوداء"

بعد أنباء طلاق نانسي عجرم.. كيف علق الجمهور على رسالتها الأخيرة المثيرة للجدل؟

أحمد سعد مزاد علني محرك البحث جوجل برنامج الحكاية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟